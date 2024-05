Roma Milan, che hype in Australia! Sono attesi quasi 60mila spettatori per l’amichevole a Perth: il dato

Hype alle stelle in Australia per l’amichevole tra Roma e Milan in programma venerdì 31 maggio. Saranno quasi 60 mila i tifosi che affolleranno lo tribune dello stadio di Perth per assistere al match, nonostante le tante esclusioni eccellenti in entrambe le squadre.

C’è voglia di grande calcio europeo in Australia mentre le squadre vogliono concludere definitivamente la stagione prima dell’Europeo e del calciomercato.