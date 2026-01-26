Roma Milan, Ambrosini: «I giallorossi hanno più rimpianti dei rossoneri». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il posticipo della ventiduesima giornata della Serie A Enilive ha regalato emozioni e spunti tattici degni di un grande classico del calcio italiano. Allo Stadio Olimpico, la sfida tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti in entrambi gli spogliatoi. Se da una parte il Diavolo ha mostrato carattere, dall’altra restano aperti i dibattiti sulla gestione dei ritmi di gioco sotto la nuova guida tecnica.

Le parole di Massimo Ambrosini a DAZN

Durante la trasmissione “Fuoriclasse” in onda su DAZN (Fonte: DAZN), l’ex bandiera e storico capitano dei rossoneri, Massimo Ambrosini — centrocampista dinamico e carismatico che ha segnato un’epoca a Milanello — ha analizzato con lucidità l’andamento del match. Secondo Ambrosini, l’equilibrio della sfida è stato spostato da una prima frazione di gioco troppo timida da parte degli ospiti.

“La Roma ha più rimpianti“, ha esordito l’opinionista. “Il Milan ha fatto un buon secondo tempo, reagendo con grinta. Ma con quel primo tempo, i giallorossi possono avere più rimpianti per il pareggio”. Un’analisi che mette in luce le difficoltà iniziali incontrate dai ragazzi di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e stratega livornese noto per la sua capacità di leggere i momenti della gara, che però in questa occasione ha dovuto correggere il tiro a partita in corso.

La visione di Igli Tare e il nuovo corso tecnico

Il pareggio di Roma rappresenta un banco di prova importante per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente albanese di grande esperienza, arrivato per dare una struttura internazionale al progetto. Tare è stato visto colloquiare a lungo con la squadra negli spogliatoi: l’obiettivo del DS è quello di garantire ad Allegri una rosa sempre più profonda e pronta a gestire la pressione dei grandi match.

Sotto la lente d’ingrandimento della critica resta la prestazione di alcuni singoli, come Rafael Leão, l’estroso attaccante portoghese capace di strappi fulminanti, che nel secondo tempo ha provato a dare la scossa richiesta dal mister. Nonostante la reazione della ripresa, la strada per la perfezione tattica voluta da Allegri sembra ancora richiedere tempo e lavoro sul campo. I rossoneri portano a casa un punto che muove la classifica, ma la sensazione è che il Diavolo debba ritrovare continuità per tutti i novanta minuti se vuole davvero puntare ai vertici della classifica.