Roma Inter, continuano le polemiche: Thuram in fuorigioco blocca Rui Patricio. Ecco cosa è successo

Continuano le polemiche per l’Inter a cui è stato convalidato un gol molto dubbio contro la Roma. Infatti sulla rete di Acerbi c’era l’attaccante nerazzurro Thuram, in posizione di fuorigio, che ha ostacolato Rui Patricio.

Francesco Acerbi GOAL! Assist by Romelu Lukaku. 😉🇮🇹⚽️ pic.twitter.com/Iqr7eCEvyZ — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 10, 2024

L’arbitro Guida è stato chiamato dal Var per rivedere l’azione e dopo il check ha deciso di convalidare la rete non valutando decisiva la presenza dell’attaccante. Sui social sono già iniziare molte polemiche da parte dei tifosi rossoneri e non solo.