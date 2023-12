Roma Fiorentina, pareggio sofferto per i giallorossi: all’Olimpico finisce 1-1

Roma Fiorentina, pareggio sofferto per i giallorossi di Mourinho: all’Olimpico finisce 1-1. Ecco com’è andato il match

Partita rocambolesca all’Olimpico tra Roma e Fiorentina in questo quindicesimo turno di Serie A. I giallorossi la sbloccano con Lukaku su assist di Dybala. Poi l’argentino si fa male ed è costretto ad uscire dal campo nel corso del primo tempo.

Nella ripresa il cartellino rosso di Zalewski cambia la partita: pochi minuti dopo la squadra di Italiano trova il pareggio con Martinez Quarta. I giallorossi finisco in 9 uomini ed in sofferenza per il cartellino rosso rimediato da Romelu Lukaku, ma alla fine riescono ad ottenere il pareggio in 2 uomini in meno.