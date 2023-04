Roma, allarme Dybala: problema muscolare. Salta il Milan?

Allarme in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino costretto ad uscire nella gara contro il Feyenoord

La Roma perde Paulo Dybala nel primo tempo dell’andata dei quarti di Europa League. Il numero 10 è stato sostituito nel match contro il Feyenoord a causa di un problema muscolare.

Dovrebbe trattarsi di un problema all’adduttore. Pesante tegola per Mourinho e i giallorossi in vista anche della gara contro il Milan, in programma tra circa due settimane. Da valutare i tempi di recupero per la Joya.