Roma, che tegola per Fonseca: il giocatore ha finito la stagione

Pessime notizie per la Roma durante la pausa nazionali. Fonseca perde un giocatore fino alla fine della stagione

Brutte notizie in casa Roma e per il tecnico Fonseca. Marash Kumbulla è stato sottoposto ad accertamenti clinici, dopo l’infortunio patito in nazionale, che hanno evidenziato una lesione del menisco.

Stagione conclusa per il giovanissimo difensore della Roma, rientrato ieri sera nella Capitale dopo la sfortunata parentesi con l’Albania.