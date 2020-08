Rodriguez-Torino, accordo raggiunto: le cifre dell’operazione

Ricardo Rodriguez-Torino: accordo raggiunto tra i due club per il trasferimento del terzino svizzero in granata a titolo definitivo

Come vi abbiamo riportato pochi minuti fa è arrivata la fatidica fumata bianca tra Milan e Torino per la cessione di Ricardo Rodriguez in granata. Il terzino svizzero si trasferisce in Piemonte per 3 milioni di euro più bonus e dovrebbe firmare un quadriennale nei prossimi giorni.

Fatidica la terza visita a Casa Milan di Vagnati, direttore sportivo del Torino, e dell’agente di Ricardo Rodriguez (Gianluca Di Domenico). Le società hanno adesso raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del nazionale svizzero che nella prossima stagione giocherà sotto la guida di Marco Giampaolo.