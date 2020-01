Rodriguez rimane sempre l’oggetto dei desidevi del Napoli che è alla ricerca di un terzino sinistro dalle maggiore affidabilità

Secomdo quanto riportato da Tuttosport il Napoli non mollerebbe la presa per Rodriguez del Milan con Gattuso in pressing per averlo già in questa sessione di calciomercato invernale.

I partenopei hanno già ricevuto il primo no qualche giorno fa alla proposta del prestito con diritto di riscatto.