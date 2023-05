Commisso: «Sui contratti dei calciatori mi chiedo questo»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato delle modalità italiane nella stipula dei contratti dei calciatori

Intervistato da Repubblica, Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha dichiarato:

«Mi chiedo perché non si possano fare contratti da 8 anni ai giocatori, come in Premier. Poi non è giusto che tu paghi un calciatore italiano molto più rispetto a uno straniero, sul quale ci sono molte meno tasse. Il Governo dovrebbe aiutare e non mettere in difficoltà lo sviluppo del calcio italiano, come sta accadendo adesso. Mi piace molto il modello dell’U23 portato avanti dalla Juventus».