Rocchi: «Rimessa Tonali una sbavatura, in Milan Juve arbitro di spessore». Le parole del designatore arbitrale

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai. Le sue dichiarazioni:

FERRIERI CAPUTI – «Ripartirei dalle parole di Dionisi che parla di normalità. Ha fatto bene come spero faranno a breve altri ragazzi che faranno il loro esordio. Adessi partirà per l’India per un Torneo con l’U17. Poi il suo ritorno in Serie A dovrà riguadagnarsela visto che ci sono tanti bravi arbitri che meritano di salire, ma dovesse continuare come ieri la rivedremo presto. Se per vedere giocatori e allenatori tranquilli serve un arbitro donna, nella prossima giornata ne mando dieci (ride n.d.r.). A parte gli scherzi credo non sarà così».

AIA – «L’AIA sta facendo un lavoro positivo sul reclutamento. Facciamo cultura alle società dilettantistiche e prendiamo ragazzi che hanno conoscenze del calcio. In Italia c’è una crisi sulla vocazione nel fare l’arbitro. E’ un problema generale che c’è anche in Europa, ci sono meno stimoli rispetto al passato».

EMPOLI-MILAN – «La rimessa laterale non può essere materia di Var. Dovevamo essere più attenti che è stata una sbavatura, ma oltre a questo le prestazioni dei ragazzi sono state positive. Rigori? Quelli di Lecce e Cremonese sono chiari e andavano dati, giusto anche togliere quello di Genova. Lì bene il Var che ha fatto correggere».