Rocchi promette: «Garantiamo la massima trasparenza, se l'arbitro ha delle prove...»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha detto la sua sui problemi degli arbitri in Italia e sulle prossime mosse che ha in programma

Ai microfoni de Le Iene, oltre all’intervista anonima di un arbitro della Serie A, ci saranno anche le dichiarazioni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Di seguito un’anticipazione del servizio che riguarda anche il Milan.

PAROLE – «Stiamo cercando di fare del nostro meglio e di dare spiegazioni di ciò che facciamo. Sono trasparente su tutto. Per quanto riguarda l’arbitro in attività, se ha delle prove riguardo delle decisioni poco trasparenti ce le faccia vedere. Noi facciamo vedere tutto e ammettiamo se sbagliamo. Più di così non si può fare. Continueremo a garantire la massima trasparenza del VAR».

