Rocchi: «Atalanta Milan? Doveva concludersi 1-3, vi dico il motivo»

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha rilasciato una breve intervista ai microfoni del Corriere dello Sport riguardo il 2-3 di Atalanta Milan, le sue parole:

«Da annullare il 2-3 dell’Atalanta contro il Milan. Handanovic-Defrel? Non mi piace parlare del singolo episodio. Diciamo che quello rientra fra gli episodi soggettivi, va lasciata l’interpretazione dell’arbitro in campo. Il fallo su Messias del 2-3 della Dea? Ci sono casi oggettivi, in cui il VAR deve intervenire. Stop».