Robinson torna in campo con Wigan: «Grazie a chi mi ha supportato»

Antonee Robinson, terzino realmente ad un passo dal Milan lo scorso gennaio, è tornato ad allenarsi con il Wigan. Il calciatore aveva dovuto rinunciare al proprio passaggio in rossonero quando, nel corso delle visite mediche, era stato riscontrato un problema al cuore che l’ha costretto ad allontanarsi dai campi di gioco fino ad oggi.

A proposito del proprio ritorno in campo, Antonee Robinson ha così commentato: «È stato un momento difficile. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato negli ultimi mesi, con un ringraziamento speciale al medico del club, Jonathan Tobin, allo staff medico e a tutto il team coinvolto al Liverpool Heart and Chest Hospital». Robinson è un profilo molto apprezzato dal talent scout rossonero Geoffrey Moncada che però oggi ha puntato su un nuovo talento in quel ruolo: Pierre Kalulu.

📝 Update | Antonee Robinson

💪 We are delighted to confirm @Antonee_Jedi has returned to training following a successful period of treatment and testing.

Jedi has been given full clearance to play professional football without the need for further medical procedures.#wafc

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) June 12, 2020