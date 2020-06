Moncada sicuro di restare: il calciomercato lo sta gestendo lui

Moncada, responsabile dello scouting, è uno dei certi a restare al Milan anche nella prossima stagione come testimoniato dall’affare Kalulu

Geoffrey Moncada, primo talent scout del Milan, è l’uomo che sta gestendo l’attuale calciomercato rossonero. L’acquisto, che sarà finalizzato lunedì, di Pierre Kalulu testimonia l’operatività totale attribuita da Gazidis ed Elliott al giovane osservatore ex Monaco, l’unico sicuro di restare anche nel caso di cambi dirigenziali.

Moncada, che oggi ricopre il ruolo di responsabile dello scouting, è stato scelto in prima persona da Ivan Gazidis nel dicembre 2018 e nella prossima stagione anche con l’arrivo di Rangnick ricoprirà un ruolo di maggiore responsabilità. L’idea di Elliott sarebbe infatti quella di far lavorare fianco a fianco Moncada e Rangnick al fine di costruire una rosa di giovani talenti in grado di accrescere il proprio valore, tecnico ed economico, in maglia rossonera.