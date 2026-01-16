Robinho, riduzione della pena per l’ex attaccante della pena: ora può uscire dal carcere nel 2032. Accolta la richiesta di remissione

Robinho, riduzione della pena per l’ex attaccante della pena: accolta la richiesta di remissione sulla condanna di 9 anni del brasiliano

Arrivano novità giudiziarie per Robinho, ex attaccante brasiliano con un passato anche nel Milan. Secondo quanto emerge dal Brasile, è stata accolta la richiesta di riduzione della pena pari a 160 giorni, un provvedimento che potrebbe consentire all’ex calciatore di uscire dal carcere nel 2032.

Robinho è stato condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione per uno stupro di gruppo avvenuto nel 2013 ai danni di una giovane donna. Attualmente l’ex giocatore è detenuto in Brasile, nello stato di San Paolo, dove sta scontando la pena dopo il riconoscimento ed esecuzione della condanna sul territorio brasiliano. Finora ha scontato quasi due anni di carcere.

La riduzione della pena non è legata a misure straordinarie o a benefici eccezionali, ma a un meccanismo previsto dalla legge brasiliana. A chiarirlo è stato l’avvocato dell’ex calciatore, intervenuto ai microfoni di G1, uno dei principali portali di informazione del Paese:

«La riduzione della pena di Robinho non è dovuta a un beneficio eccezionale ma al riconoscimento legale di 160 giorni di remissione».

Il provvedimento rientra dunque nelle norme ordinarie di remissione della pena, applicate in base ai criteri stabiliti dall’ordinamento penale brasiliano. Restano invariati la condanna e il quadro giudiziario dell’ex calciatore, mentre la nuova proiezione temporale apre alla possibilità di una liberazione anticipata rispetto alla scadenza originaria.

Una vicenda che continua a far discutere e che segna in modo definitivo l’immagine pubblica di Robinho, un tempo protagonista sui campi internazionali, oggi al centro di una delle pagine più controverse della cronaca sportiva e giudiziaria.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.