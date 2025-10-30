Robinho si racconta direttamente dal carcere in Brasile! Ecco come sta l’ex Milan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una storia di calcio, gloria e caduta, quella di Robinho, l’ex attaccante brasiliano che ha vestito la maglia del Milan vincendo da protagonista uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Oggi, a 41 anni, la vita dell’ex fantasista è drammaticamente cambiata: dal marzo 2024 è recluso nel carcere di Tremembè, un penitenziario dello Stato di San Paolo, in Brasile, dove sta scontando una condanna a nove anni per violenza sessuale di gruppo, stabilita dalla giustizia italiana e confermata dal Brasile.

Un video diffuso di recente da un’organizzazione non-profit ha dato voce a Robinho, offrendo uno squarcio sulla sua nuova e dura realtà dietro le sbarre, che contrasta nettamente con i fasti della sua carriera da calciatore.

“È Tutto Uguale per Tutti”: La Quotidianità di un Ex Campione

Nonostante il suo status di ex calciatore di fama mondiale, il brasiliano ha chiarito che nel carcere di Tremembè non gode di alcun trattamento di favore. Le sue parole, riportate nel filmato, descrivono una quotidianità fatta di regole uguali per tutti i detenuti, un’esperienza che l’ex stella del Diavolo sta affrontando con una lucidità inaspettata.

“È tutto uguale per tutti. Non ho mai mangiato cibo diverso, né ricevuto trattamenti speciali. Quando non lavoriamo, la domenica possiamo giocare a calcio. Faccio ciò che fanno tutti gli altri,” ha rivelato Robinhodirettamente dal carcere.

Questa dichiarazione sottolinea il totale azzeramento delle differenze sociali, con la sola eccezione, forse, di un momento di svago domenicale legato alla sua grande passione, sebbene in un contesto drammatico. L’ex attaccante ha anche fornito rassicurazioni sulle sue condizioni psicofisiche, evidenziando la sua capacità di affrontare le difficoltà: “Le difficoltà ci sono, ma grazie a Dio sto bene con la testa e affronto tutto come gli altri. Non ho mai avuto bisogno di farmaci.”

Da Allegri a Tare: Un Contesto Lontano Anni Luce

Il destino di Robinho si staglia in netto contrasto con l’attualità del Milan, impegnato a tornare ai vertici del calcio italiano sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore pragmatico che lo ha brevemente allenato ai tempi in rossonero, e con il lavoro del neo-direttore sportivo Igli Tare, che sta ricostruendo la rosa. La testimonianza del brasiliano, ex gioiello del calcio, rappresenta un monito sulla fragilità delle carriere sportive e sulle conseguenze delle azioni al di fuori del campo.