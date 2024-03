Robinho non ci sta dopo la condanna: la RIVELAZIONE choc dell’ex Milan

Dopo la condanna per violenza sessuale, l’ex Milan Robinho si è sfogato con accuse choc. Ecco cosa ha detto

Robinho ha parlato a RecordTV della condannato per stupro in Italia ai tempi del Milan.

PAROLE – «Se le accuse fossero contro un italiano bianco, di sicuro sarebbe andata diversamente. Con la quantità di prove che ho, non sarei condannato. Abbiamo avuto un rapporto superficiale e veloce. Ci siamo scambiati dei baci, poi sono andato via. In nessun momento mi ha respinto, chiesto di fermarsi. C’erano altre persone lì. Quando ho visto che voleva continuare con altri ragazzi, sono tornato a casa. È stato consensuale. Avrei potuto negarlo, perché il mio Dna non c’è. Ma non sono un bugiardo».