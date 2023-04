Sosa: «Questo è il miglior Milan. Brahim Diaz...»

Sosa: «Questo è il miglior Milan». Le parole dell’ex calciatore sulla posizione in campo di Brahim Diaz e sulla formazione rossonera

Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e dell’utilizzo di Brahim Diaz. Le parole dell’ex calciatore:

«Più che altro mi ha sorpreso la posizione di Brahim Diaz più largo a destra, Bennacer più alto non tanto. Quando ci sono Tonali e un altro centrocampista Bennacer tende ad alzarsi, e lo stesso Tonali gioca meglio. Questo secondo me è il miglior Milan. Ripeto, a me ha sorpreso Brahim Diaz largo ed evidentemente ha sorpreso anche il Napoli».