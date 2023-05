Dopo la sconfitta contro l’Inter al Milan resta solo il campionato per centrare il posto Champions. In caso contrario Maldini e Massara…

Secondo Tuttosport oltre loro poi rischierebbe l’esonero anche Stefano Pioli nonostante lo scudetto dell’anno scorso e la semifinale europea quest’anno.