Rivera ricorda Gigi Riva: «Avevamo un ottimo rapporto. In quel famoso 4-3…». Le parole dell’ex Milan

L’ex giocatore del Milan Rivera ha voluto ricordare Gigi Riva in un’intervista al Corriere della Sera.

PAROLE – «Beh Gigi diede un grande contributo anche a quel famoso 4-3, mi ha aperto la strada, tanto che quando sono arrivato in area io non c’era più nessuno, neanche dei tedeschi… Avevamo un ottimo rapporto, ma per davvero. Aveva un carattere molto forte, deciso, ma io non l’ho mai visto litigare con nessuno. Per la verità nessuno dei miei compagni di Nazionale dell’epoca era tipo da litigare. Lui per carattere era abbastanza chiuso in se stesso, dopo l’incarico di dirigente accompagnatore in Nazionale si è come autoescluso».