Rivera riprende le parole di Bastoni e lo bacchetta! Il suo commento. Segui le ultimissime sui rossoneri

MILANO – La sonora sconfitta per 4-1 subita dall’Italia contro la Norvegia ha scatenato un’ondata di critiche e analisi impietose. Tra le voci più autorevoli si è levata quella di Gianni Rivera, storico ex campione di Milan e Nazionale. Intervistato da Repubblica, l’icona del calcio italiano non ha usato mezzi termini per descrivere la “disfatta” Azzurra.

Un Divario “Umiliante” e Inspiegabile

“Mi ha sorpreso notare un divario così ampio,” ha commentato Rivera a proposito della prestazione. L’ex Rossonero ha definito il secondo tempo come “umiliante e strano”, con l’Italia “in balia degli avversari”. Sebbene la Norvegia sia una buona selezione e vanti un fuoriclasse come l’attaccante Erling Haaland, l’impressione è che sia stata “l’Italia a farla sembrare di un’altra categoria”.

Secondo l’analisi di Rivera, i problemi sono profondi e non si limitano ai singoli in campo. La Federazione deve affrontare “tanti temi inevasi”, poiché è “troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori”. Il campione ha sollevato dubbi anche sui singoli, citando il difensore Alessandro Bastoni: “L’Inter lo considera un difensore eccezionale, poi con l’Italia fa errori tragici. Evidentemente in azzurro non ha le stesse certezze a cui riesce ad affidarsi quando gioca con la sua squadra”.

La Riflessione su Gattuso e il Rischio Mondiale

Un’ulteriore nota dolente è la panchina. Sul tecnico Gennaro Gattuso, Rivera ha espresso cautela, ma ha anche sollevato un punto cruciale sul management federale: “Ho letto che erano stati contattati altri allenatori prima di lui, e hanno rifiutato. Su questo andrebbe fatta una riflessione”. L’ex centrocampista ha poi osservato come Gattuso non sia “riuscito a entrare nella testa dei calciatori”.

La situazione è allarmante: il “trend negativo dura da 15 anni” e il rischio di restare fuori dai Mondiali è concreto.

Il Milan in Ricerca di Certezze con Allegri e Tare

Mentre la Nazionale attraversa una crisi profonda, il Milan cerca stabilità. Il Diavolo ha affidato la panchina all’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di costruire squadre solide. A dirigere il mercato e la strategia a lungo termine è il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è chiaro: evitare le incertezze strutturali della Nazionale e ritrovare quella mentalità vincente che ha contraddistinto la storia Rossonera.