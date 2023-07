Ritiro Milan, oggi si inizia: società presente, ecco chi ci sarà! Al fianco di Pioli, anche Scaroni, Furlani e Monacada

Il Milan inizia oggi il ritiro in vista della prossima stagione di calcio, tra Serie A e impegni europei. Pioli, che di Milanello ne è il faro, attende i vecchi giocatori (esclusi i Nazionali) e i nuovi: Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. Per Pulisic bisognerà attendere le visite mediche di questa settimana.

Non solo calciatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Milanello, per la prima giornata di ritiro ci saranno anche il Presidente del Milan Paolo Scaroni, l’ad Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Saranno al fianco di Pioli per un programma già stabilito: alle 14:30 conferenza stampa del tecnico e alle 17 primo allenamento.