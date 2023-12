Risultati Serie A: pari Cagliari prima del Milan, dilaga l’Udinese. Come cambia la classifica

Sono appena terminate le due partite delle ore 15:00 della 18^ giornata di Serie A: ecco come cambia la classifica dopo questi risultati

I match delle ore 15 del diciottesimo turno di Serie A hanno dato i loro risultati. Vittoria roboante e sorprendente per l’Udinese che batte il Bologna per 3 a 0 (in gol Pereyra, Lucca e Payero). Solo uno 0 a 0, invece, tra Cagliari ed Empoli (con i padroni di casa che hanno sbagliato un calcio di rigore con Viola). Cambia così la classifica.

Inter 45*

Juventus 40

Milan 33

Fiorentina 33*

Bologna 31*

Atalanta 29*

Roma 28

Napoli 28*

Lazio 27*

Torino 24*

Monza 22*

Lecce 20*

Genoa 20*

Frosinone 19*

Udinese 17*

Sassuolo 16

Verona 14

Cagliari 14*

Empoli 13*

Salernitana 9

*Una partita in più