Ristrutturazione San Siro, il dg WeBuild fa il punto: «Da parte dei club c’è disponibilità. Lo stadio è uno scandalo per questi due motivi»

Ristrutturazione San Siro, il dg WeBuild fa il punto: le dichiarazioni di Massimo Ferrari sullo stadio di Milan e Inter

Il direttore generale di WeBuild Massimo Ferrari ha parlato alla tavola rotonda ‘Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi – L’esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026’, facendo il punto sulla possibile ristrutturazione di San Siro e le posizioni di Milan e Inter.

PAROLE – «Con Inter e Milan ci sentiamo e le linee guida dei due club sull’eventuale riqualificazione dello stadio San Siro sono in arrivo, è questione di giorni. Da parte dei club c’è assolutamente disponibilità. Come Webuild stiamo lavorando per la consegna dello studio di fattibilità, per cui sono previsti come tempistica tre mesi. I costi operativi? Ci sono solo delle ipotesi, devono essere quantificati tempi e costi. San Siro è oggi uno scandalo per la mancata accoglienza per persone con disabilità ma anche per zone vip che non fanno godere appieno dell’atmosfera dello stadio e queste vengono spacciate per posti esclusivi. Siamo al medioevo».