Risonanza anche per Duarte: ecco quando potrebbe tornare in campo

Oltre ad Ibrahimovic anche Leo Duarte si è sottoposto ieri a risonanza: il recupero del difensore procede bene, ecco quando sarà disponibile

Ieri vi abbiamo raccontato della risonanza effettuata da Zlatan Ibrahimovic presso la clinica Columbus, a parallelamente secondo quanto riportato da Daniele Longo anche Leo Duarte ha effettuato il medesimo test.

Recupero identico anche per il centrale brasiliano che, come Ibrahimovic, dovrebbe rientrare per la sfida del 28 giugno contro la Roma a San Siro. Sulla via del recupero anche Mateo Musacchio, assente per infortunio nella sfida di venerdì contro la Juventus.