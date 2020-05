Ripresa Serie A: Milan e Inter (ma non solo) contrarie al protocollo

Dopo l’Assocalciatori, anche le società si schierano contro il protocollo voluto dal Comitato Tecnico Scientifico, ritenuto inapplicabile

Dopo il comunicato rilasciato dall’Assocalciatori, anche le società di Serie A si stanno schierando contro il protocollo da seguire in vista della ripresa dei campionati.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter ma anche Napoli ed altre società sarebbero contrarie al protocollo, in particolar modo lasciano perplesse alcune prescrizioni, tipo il ritiro obbligato in hotel durante la fase degli allenamenti in gruppo e anche l’isolamento dei 14 giorni per tutta la squadra in caso di un calciatore positivo.