Rio Ave-Milan: out Ibra per Covid e Rebic per squalifica, tocca a Calhanoglu

Rio Ave-Milan: viste le assenze di Ibrahimovic per Covid e Rebic per squalifica, toccherà a Calhanoglu guidare il gruppo ancora una volta

Questa sera, diretta su DAZN ore 21:00 italiane, il Milan sfiderà il Rio Ave nel match valido per i play off di Europa League. I rossoneri vorrebbe conquistare la fase a gironi, che porterebbe un conguaglio economico di 15 milioni di euro, fondamentali per chiudere le ultime operazioni di mercato.

Viste le assenze di Rebic per squalifica e Ibrahimovic per Covid, Stefano Pioli dovrà puntare tutto ancora su Hakan Calhanoglu. Il turco, decisivo tatticamente e non solo, nelle ultime gare tra campionato ed Europa League, si ritrova nuovamente a guidare i rossoneri verso la qualificazione.