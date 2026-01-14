Rinvio Milan Como, quando si gioca? Slitta la data del match: due ipotesi a febbraio per disputare l’incontro, sarà decisiva l’Inter!

Rinvio Milan Como, quando si gioca? Con l’annullamento del “piano Australia” si cerca una nuova data per disputare l’incontro e dipenderà dall’Inter

Milan-Como non si giocherà a Perth, in Australia. Tramontata definitivamente l’ipotesi estera, la gara di Serie A rinviata non potrà disputarsi l’8 febbraio a San Siro, occupato dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026. Il recupero si terrà comunque al Meazza, con due finestre temporali possibili: 18 o 25 febbraio. La scelta definitiva verrà presa più avanti e dipenderà dal percorso europeo dell’Inter.

Il nodo centrale è infatti il calendario di Champions League dei nerazzurri. A due giornate dalla fine della fase a girone unico, la squadra di Cristian Chivu è sesta in classifica e deve ancora affrontare Arsenal e Borussia Dortmund. Se l’Inter dovesse chiudere tra le prime otto, eviterebbe gli spareggi e accederebbe direttamente agli ottavi di finale.

In questo scenario, Milan-Como potrebbe essere programmata senza problemi il 18 febbraio, data libera da impegni europei a San Siro. Diverso, invece, il quadro nel caso in cui l’Inter non riuscisse a restare tra le prime otto. In quel caso, i nerazzurri sarebbero chiamati a disputare i playoff di Champions League, previsti nelle finestre 17-18 e 24-25 febbraio.

La programmazione del match di campionato dipenderà dunque da quando l’Inter giocherà la propria gara casalinga a San Siro: nella settimana “libera” verrà inserito il recupero tra il Milan e il Como. Una decisione tecnica, legata esclusivamente agli incastri di calendario, che verrà ufficializzata solo dopo la definizione del quadro europeo.

Per ora, l’unica certezza è che Milan-Como si giocherà a San Siro e che l’attesa per la data definitiva passa, inevitabilmente, dalle notti europee dell’Inter.

