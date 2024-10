Rinvio Bologna Milan, mattina concitata tra i club! Riflessioni in corso, riprende quota questo scenario

Rinvio Bologna Milan, riprende quota l’ipotesi di spostare la partita al 2025 per mancanza dei tempi tecnici atti a trovare un’alternativa al Dall’Ara

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo di X, quella di oggi è stata una mattinata concitata per quanto riguarda il tema legato a Bologna–Milan:

PAROLE – «Mattina concitata per Bologna-Milan. Si cerca una sede per scongiurare il rischio rinvio. Il sindaco e il prefetto di Bologna confermano l’indicazione sul no per il Dall’Ara. Como quasi impossibile, Empoli non facile. Serve uno stadio con il Var».