Rinnovo Zeroli: il Milan vuole blindare il gioiello della Primavera! Tutti i DETTAGLI sulla trattativa con l’agente

Tra i tanti giovani del Milan Primavera che Stefano Pioli ha fatto esordire in questa stagione in prima squadra c’è sicuramente Kevin Zeroli.

Il capitano della squadre di Abate ha battuto il rigore decisivo che portato l’Under19 avanti in Youth League. Il Milan è soddisfatto della crescita del centrocampista e per questo motivo sta lavorando al rinnovo con l’agente Rafaela Pimenta. La trattativa, come riportato da calciomercato.com, è a un buon punto e la nuova scadenza del contratto potrebbe essere prolungata fino al 2028 con opzione fino al 2029.