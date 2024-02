Rinnovo Theo Hernandez, ecco la mossa del Milan per respingere il Bayern! La NOVITÀ

Rinnovo Theo Hernandez, ecco la mossa da parte del Milan per respingere il pressing del Bayern Monaco! La NOVITÀ

Ormai non è più un mistero: in estate il Bayern Monaco potrebbe perdere Alphonso Davies e ripiegare così tutte le sue risorse su Theo Hernandez, considerato il migliore al mondo nel suo ruolo.

Il Milan però non ha intenzione di cedere il francese e per questo prepara la contromossa: è possibile – si legge sulla Gazzetta dello Sport – che in primavera ci sia un incontro tra le parti per capire come impostare i dialoghi per un nuovo rinnovo del contratto.