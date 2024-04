Rinnovo Theo Hernandez, il terzino vuole restare e attende questa proposta! Arrivate le prime offerte dall'estero ULTIME - Milan News 24

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino vuole restare e attende questa proposta! Arrivate le prime offerte dall’estero. Le ULTIME sul futuro del rossonero

Importanti novità per quanto riguarda il futuro del terzino rossonero Theo Hernandez. Come riferito da Nicolò Schira, la priorità del francese è la permanenza al Milan e si aspetta un’importante proposta di rinnovo dalla società che non è ancora arrivata.

Contemporaneamente, sono arrivate le prime offerte e proposte da parte di alcune big straniere. Saranno quindi decisive le prossime settimane con i rossoneri che dovranno fare una proposta di rinnovo al terzino.