Rinnovo Theo Hernandez, volontà CHIARA del francese e RICHIESTA precisa al Milan: cosa serve per restare a Milanello

Rinnovo Theo Hernandez: il francese vuole restare a Milanello ma chiede un ingaggio pari ad 8 milioni di euro

Come riportato dal Corriere della Sera, Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan, ha espresso al club rossonero come priorità quella di restare a Milanello rinnovando il contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il francese, per prolungare almeno fino al 2028, ha chiesto 8 milioni di euro d’ingaggio, bonus inclusi, rispetto ai 4.5 percepiti attualmente. Tra domanda e offerta ballerebbe circa un milione visto che i rossoneri avrebbero prospettato al ragazzo uno stipendio alla Leao, ovvero 7 milioni di euro tutto incluso. Le parti si riaggiorneranno a breve.