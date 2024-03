Rinnovo Theo Hernandez, Milan pronto al sacrificio economico! Sul piatto quella cifra, francese incredulo

Rinnovo Theo Hernandez, Milan pronto alla maxi offerta per blindare il terzino francese in scadenza nel 2026

Come riportato da Tuttosport, oltre a quello di Mike Maignan un altro tema delicato per il calciomercato Milan è quello relativo al rinnovo di Theo Hernandez, anch’esso in scadenza a giugno del 2026 proprio come il portiere.

In questo caso però sembra più facile trovare la quadra: all’ex Real Madrid, che al momento guadagna 4.5 milioni di euro a stagione più bonus, il Milan è pronto ad offrire il famoso ingaggio alla Leao, ovvero 7 milioni di euro bonus inclusi, fino al 30 giugno del 2029. Un’offerta che sembra incontrare il gradimento del ragazzo. Prossime settimane decisive.