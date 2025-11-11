Calciomercato
Rinnovo Sala, accordo praticamente definito tra le parti: Allegri si gode il ragazzo, i dettagli dell’imminente prolungamento
Rinnovo Sala, le parti hanno praticamente definito il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2030
Il calciomercato Milan si assicura il futuro blindando uno dei suoi giovani più promettenti: Emanuele Sala.
Come riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il giovane centrocampista, nato nel 2007, prolungherà il suo contratto con l’AC Milan per un periodo a lungo termine, con scadenza fissata nel 2030.
Rinnovo Sala, la fiducia del club e di Allegri
Questo rinnovo è un chiaro segnale della grande fiducia che il club ripone nelle qualità di Sala. Nonostante la sua giovane età, il calciatore si è già messo in luce nel Milan Futuro.
La sua crescita non è passata inosservata a Massimiliano Allegri, l’allenatore della Prima Squadra. Il tecnico rossonero, noto per la sua attenzione verso i giovani talenti, ha già convocato Emanuele Sala più volte con i seniors, un’opportunità che sottolinea il percorso accelerato del ragazzo all’interno della società.
Il prolungamento fino al 2030 garantisce al Milan di poter lavorare con serenità sullo sviluppo di Sala, che rappresenta una delle principali risorse del Settore Giovanile per i prossimi anni. L’obiettivo è integrarlo progressivamente nella rotazione della Prima Squadra, seguendo un percorso di maturazione graduale ma ambizioso.