Connect with us

News

Mercato Milan, i rossoneri sono pronti a blindare Emanuele Sala: contatti ufficialmente avviati

News

De Winter, il retroscena: prima del Milan, la Roma lo aveva chiesto al Genoa

News

Mercato Milan, un club pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: Allegri fa muro

News

Calciomercato Milan, Acerbi ai margini dell’Inter: ci pensano i rossoneri? Ultime

News Settore giovanile

Milan Futuro, sconfitta dolorosa contro la Nuova Sondrio ultima in classifica

News

Mercato Milan, i rossoneri sono pronti a blindare Emanuele Sala: contatti ufficialmente avviati

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Sala

Mercato Milan, il club rossonero ha avviato i discorsi per il prolungamento di contratto: dialoghi molto positivi tra le parti

Il mercato Milan continua a investire sul futuro blindando i suoi prospetti più promettenti. Il prossimo giovane talento a cui il club vuole assicurare la permanenza è Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 di «ottima prospettiva».

Come riportato da Luca Bendoni, la stima del tecnico Massimiliano Allegri per il giovane è evidente: l’allenatore lo «apprezza molto» e lo ha già «convocato 2 volte in Serie A».

Il Milan ha quindi ufficialmente «avviato le trattative per il rinnovo» del contratto. Questa mossa sottolinea l’importanza attribuita al settore giovanile e la volontà di far crescere Sala nel contesto della Prima Squadra.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.