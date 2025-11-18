Rinnovo Saelemaekers, sensazioni positive! Continuano i contatti per la firma del belga. Segui le ultimissime

Il Diavolo continua a lavorare non solo sul campo, sotto la guida del tecnico toscano Massimiliano Allegri, ma anche dietro le quinte per blindare i suoi elementi chiave. Al centro dell’attenzione del club di via Aldo Rossi c’è il rinnovo di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga noto per la sua duttilità e la sua instancabile corsa sulla fascia destra.

I dialoghi tra la dirigenza Rossonera e l’entourage del giocatore sono descritti come costanti e proficui. Nonostante l’incontro decisivo per la firma non sia ancora stato fissato, l’atmosfera che circonda la trattativa è di grande ottimismo. Sia il Milan che il giocatore manifestano la ferma volontà di trovare rapidamente un accordo che estenda il legame ben oltre l’attuale scadenza del 30 giugno 2027.

I Dettagli dell’Accordo: Quadriennale con Opzione

La proposta sul tavolo è ambiziosa e proiettata nel lungo periodo, in linea con la filosofia di costruzione del club. La base dell’accordo prevede un quadriennale secco, al quale si aggiungerebbe l’opzione per un quinto anno. Ciò significa che, in caso di esito positivo e di esercizio dell’opzione, il belga potrebbe legarsi al Milan fino al giugno 2031.

A suggellare l’importanza del giocatore nelle gerarchie del Diavolo, l’intesa prevedrebbe anche un sostanziale aumento dello stipendio, riconoscendo così il contributo di Saelemaekers alla causa Rossonera e la sua costante evoluzione tattica.

La Strategia di Tare e Allegri

Questa mossa di mercato rientra pienamente nella strategia definita dal nuovo organigramma tecnico. Il Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, è impegnato a consolidare la rosa con elementi che sposino il progetto tecnico di Allegri.

Il tecnico toscano, infatti, apprezza particolarmente l’impegno e la capacità di sacrificio di Saelemaekers, un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, fornendo un’importante soluzione tattica al sistema di gioco. Blindare l’esterno belga, assicurandone la permanenza per diversi anni, è fondamentale per garantire stabilità e continuità al progetto di Allegri e per puntare con decisione allo Scudetto e alle competizioni europee.

L’imminente incontro tra le parti è dunque atteso con impazienza per mettere nero su bianco e ufficializzare la permanenza di Saelemaekers a Milanello.

Fonte: Pietro Mazzara