 Rinnovo Pulisic, il Milan si porta avanti: trattativa
Rinnovo Pulisic, il Milan si porta avanti: trattativa in corso. Ultime

Rinnovo Pulisic, il Milan si porta avanti: trattativa in corso. Ultime

1 ora ago

Pulisic

Rinnovo Pulisic, il Milan si porta avanti: trattativa in corso. Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Pulisic, l’esterno americano dotato di tecnica e velocità, è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti e l’uomo copertina di questa prima parte di stagione del Milan. Il suo impatto sul campionato italiano è stato devastante e i suoi numeri da attaccante puro stanno ridefinendo le aspettative sul suo ruolo.

Le cifre dell’americano sono impressionanti e lo rendono tra i giocatori più decisivi in Europa:

  • Gol Segnati: 9 reti in 9 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.
  • Media Gol: Una rete ogni 61 minuti giocati, un dato che testimonia la sua efficacia letale sotto porta.

Questi risultati clamorosi confermano la bontà della scelta fatta dai rossoneri sul mercato e rendono la sua figura indispensabile per la strategia di Massimiliano Allegri.

✍️ Progetto a Lungo Termine: Blindare l’Americano

Naturalmente, le prestazioni strabilianti di Pulisic tengono banco anche sul fronte contrattuale, dove il Diavolo vuole agire con lungimiranza. Il contratto attuale dell’esterno scade nel 2027, con la possibilità per il club di via Aldo Rossi di esercitare un’opzione per allungarlo di un ulteriore anno.

Tuttavia, l’intenzione della dirigenza è di andare ben oltre il 2028. L’obiettivo primario dei rossoneri è di estendere l’accordo con il giocatore fino al 2030. Blindare Pulisic con un contratto di lunga durata è la mossa strategica per valorizzare un patrimonio tecnico ed economico del club e per garantire la stabilità in campo per i prossimi anni.

La Priorità di Allegri e Tare: Campioni in Rosa

Questa decisione è fortemente supportata dall’area tecnica, a partire da Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatoreAllegri vede in Pulisic un giocatore capace di cambiare le partite (come dimostrato nella recente rimonta contro il Torino) e un leader tecnico imprescindibile per il suo progetto.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, uomo noto per la sua abilità gestionale, farà del rinnovo di Pulisic una delle sue priorità assolute. Il DS albanese sa bene che trattenere e valorizzare i top player come l’americano è cruciale quanto l’individuazione di nuovi talenti sul calciomercato. La sua conferma a lungo termine è un segnale forte delle ambizioni del Diavolo.

