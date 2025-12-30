Rinnovo Pulisic, rossoneri tranquilli e con le idee chiare: appuntamento fissato, tutto su cifre e dettagli

Rinnovo Pulisic, i rossoneri hanno fissato l’appuntamento in primavera: per l’americano pronto un ingaggio alla Leao. I dettagli

Se c’è un giocatore che sta letteralmente trascinando il Milan nella corsa al vertice di questo 2025, quel giocatore è Christian Pulisic. I numeri, pur non dicendo tutto, in questo caso sono impietosi per gli avversari: l’americano ha preso parte a 21 marcature nell’anno solare (14 gol e 7 assist), confermandosi il calciatore più determinante dell’intera Serie A.

Rinnovo Pulisic, una sentenza da 70 minuti

Il soprannome “Capitan America” non è mai stato così calzante. Con una media realizzativa di una rete ogni 70 minuti e uno score di 8 gol in 11 presenze nell’attuale campionato, Pulisic è diventato la polizza assicurativa di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, a causa dei numerosi infortuni, ha potuto schierare la coppia d’oro solo due volte dall’inizio. Nonostante ciò, il gruppo ha saputo andare oltre le proprie possibilità, restando in scia per lo Scudetto 2026 grazie alla guida carismatica del Mister e alla leadership tecnica dell’americano. Attesa Leão: La sensazione a Milanello è chiara: quando il numero 10 e l’11 potranno giocare con continuità, il potenziale offensivo rossonero diventerà incontenibile per chiunque.

Appuntamento in primavera

Dopo il prolungamento di Saelemaekers, i tifosi invocano a gran voce la firma del loro idolo. Tuttavia, la dirigenza guidata da Furlani e Igli Tare lavora con estrema serenità. Il contratto dell’ex Chelsea, formalmente in scadenza nel 2027, vanta una clausola di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione (2028), che mette il club in una posizione di forza.

L’obiettivo è presentare un’offerta da top player assoluto: si parla di un ingaggio vicino a quello di Rafael Leão, ovvero 6 milioni di euro netti più 1 di bonus. Il summit decisivo con l’entourage dell’americano è fissato per la primavera 2026, quando il Milan spera di blindare il suo gioiello.