Pulisic da record: i numeri dell’asso rossonero sotto la gestione Allegri-Tare. Segui le ultimissime

Il Milan sta vivendo una fase di profonda trasformazione tecnica e dirigenziale, ma una certezza assoluta continua a brillare sul rettangolo verde: Christian Pulisic. L’attaccante esterno statunitense, noto per la sua velocità nel dribbling e la precisione chirurgica sotto porta, sta riscrivendo le gerarchie del calcio italiano, confermandosi un pilastro inamovibile per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Numeri da capogiro: Pulisic ai livelli di Lautaro

Secondo i dati certificati da Opta, dal suo debutto in Serie A avvenuto nella stagione 2023/24, Christian Pulisic è entrato in un’élite ristrettissima. Il calciatore dei rossoneri è infatti uno dei soli due giocatori capaci di partecipare attivamente ad almeno 50 gol nel massimo campionato italiano. Con un bottino impressionante di 31 reti e 19 assist, il “Capitan America” del Diavolo siede al tavolo dei grandi insieme a Lautaro Martínez, il prolifico centravanti argentino dell’Inter, che guida questa speciale classifica a quota 54.

La nuova era firmata Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questi numeri straordinari rappresentano il tesoro più prezioso nelle mani di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. L’ex dirigente laziale, rinomato per la sua capacità di scovare talenti e gestire rose competitive, ha già individuato in Pulisic il perno attorno al quale costruire il futuro della squadra. Al suo fianco, il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la gestione magistrale dei campioni, sembra aver dato ulteriore linfa all’attaccante.

Allegri sta lavorando per esaltare le doti di inserimento dello statunitense, rendendolo il terminale offensivo principale del gioco del Club più titolato al mondo. La sinergia tra la visione strategica di Tare e l’esperienza tattica di Allegripromette di trasformare il Milan in una macchina da guerra, capace di sfruttare ogni spunto del suo numero 11.

Conclusione: un Milan formato Europa

In un contesto di rinnovamento, la costanza di rendimento di Pulisic è la garanzia che i tifosi cercavano. Mentre la società si gode il nuovo assetto dirigenziale e tecnico, i dati Opta confermano che il Diavolo possiede uno dei top player più decisivi d’Europa. Con il supporto di un DS esperto come Tare e la guida di un vincente come Allegri, il limite per questo Milan sembra essere solo il cielo.