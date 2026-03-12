Rinnovo Modric, il Milan attende, con ottimismo, una risposta dal campione croato: ecco cosa filtra

Rinnovo Modric, il Milan attende una risposta dal campione croato che deciderà poco prima della conclusione del campionato

Luka Modric continua a essere il fulcro tecnico e carismatico del centrocampo rossonero, ma il suo futuro resta ufficialmente in sospeso. Il fuoriclasse croato, arrivato al Milan la scorsa estate con un contratto annuale, dispone di un’opzione per il prolungamento fino al 2027. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi attende con fiducia una sua decisione definitiva, che con ogni probabilità arriverà solo a campionato concluso.

«Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa. Sono molto contento qui. È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere (ride, ndr). Non penso a nient’altro comunque, penso solo a lavorare».

Rinnovo Modric, l’attesa di via Aldo Rossi tra leadership e mercato

Le dichiarazioni rilasciate da Modric subito dopo la vittoria nel derby contro l’Inter hanno rassicurato l’ambiente. Il suo legame con lo spogliatoio e la stima profonda di Massimiliano Allegri sono fattori determinanti per spingere il Pallone d’Oro a esercitare la clausola di rinnovo. Il club non ha fretta e rispetta i tempi del giocatore, consapevole che la sua permanenza rappresenterebbe la pietra angolare su cui costruire il Milan della prossima stagione, specialmente in vista del ritorno in Champions League.

Nel frattempo, la società monitora comunque profili alternativi come Leon Goretzka, ma la priorità assoluta resta la conferma del “dieci” croato. La presenza in tribuna di ex compagni illustri come Sergio Ramos testimonia quanto il fascino del nuovo progetto milanista stia attirando l’attenzione del calcio mondiale, con Modric nel ruolo di principale ambasciatore in campo.