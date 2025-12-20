Rinnovo Maignan, Theo Hernandez allarma i tifosi rossoneri: sul futuro del portiere l’ha detto veramente!

Rinnovo Maignan, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è dubbioso sul possibile prolungamento del francese coi rossoneri

Dalle dune di Riad arriva un colpo durissimo per il mondo Milan. Theo Hernandez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non si è limitato a raccontare il suo traumatico addio, ma ha lanciato un avvertimento inquietante sul futuro di Mike Maignan.

L’allarme su “Magic Mike”

Alla domanda sul rinnovo del portiere francese, Theo è stato lapidario: “La sua situazione somiglia alla mia… e non è finita bene”. Parole che pesano come macigni, suggerendo che le distanze tra club e giocatore siano simili a quelle che hanno portato alla cessione del terzino all’Al-Nassr.

Dirigenza sotto attacco

Theo ha poi rincarato la dose, dichiarando che non sarebbe mai andato via e accusando la società di averlo minacciato di metterlo fuori rosa. Un messaggio di sfiducia totale verso l’attuale gestione, contrapposta al legame indissolubile con Paolo Maldini.

