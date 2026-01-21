Rinnovo Maignan, per restare al Milan: c’è un altro elemento che fa la differenza. Oltre Allegri, squadra e tifosi

Rinnovo Maignan – Per la permanenza al Milan c’è un altro fattore che può fare la differenza

Il calciomercato vive spesso di cifre astronomiche e suggestioni internazionali, ma nel cuore di Milanello è un legame umano e professionale a fare la differenza per il futuro della porta rossonera. Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, sembra sempre più convinto a legare il proprio destino ai colori del Diavolo.

Dietro questa volontà non ci sono solo ambizioni di trofei, ma una figura chiave dello staff tecnico: Claudio Filippi, lo storico preparatore dei portieri tornato a Milano su espressa richiesta di Massimiliano Allegri, tecnico livornese che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio italiano.

Un’intesa tecnica e mentale

Il rapporto tra “Magic Mike” e Filippi è descritto dagli addetti ai lavori come “top”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il lavoro quotidiano sta portando il portiere transalpino a raggiungere nuovi picchi prestazionali. Filippi, un veterano del settore noto per la sua meticolosità, non si sta limitando a perfezionare i riflessi o il posizionamento tra i pali del numero 16.

La vera forza di questo binomio risiede nella capacità del preparatore di toccare le corde giuste nella personalità del francese. Maignan, leader carismatico e perfezionista maniacale, ha trovato in Filippi un mentore capace di stimolarlo non solo atleticamente, ma anche psicologicamente, aiutandolo a gestire la pressione dei grandi palcoscenici.

Il futuro del Diavolo passa dai guanti di Mike

Per la dirigenza di via Aldo Rossi, la permanenza di Maignan è una priorità assoluta. In un calcio dove i portieri moderni devono essere i primi registi della manovra, il talento ex Lille rappresenta un asset insostituibile. La sintonia con lo staff tecnico è il miglior “acquisto” che la società meneghina potesse sperare per allontanare le sirene delle big europee.

Mentre i tifosi dei rossoneri sognano nuovi successi in Italia e in Europa, la certezza tra i pali appare sempre più solida, cementata da un lavoro silenzioso che trasforma il talento puro in eccellenza assoluta.