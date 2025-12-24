 Rinnovo Maignan interviene anche Rabiot: «Sarebbe difficile»
Rinnovo Maignan, interviene anche Rabiot: «Per noi sarebbe difficile»

Rinnovo Maignan, Adrien Rabiot a Sky Sport ha svelato un retroscena e parlato del futuro del portiere francese

Una delle questioni che più tiene con il fiato sospeso i tifosi del Milan in questo periodo è il futuro di Mike Maignan. Della questione ne ha parlato anche Adrien Rabiot, intervistato da Sky Sport.

Queste le parole del centrocampista francese sul suo compagno di squadra e di Nazionale:

ABBIAMO BISOGNO DI LUI«Ha provato a farmi venire al Milan già tre o quattro anni fa. È un amico ma soprattutto è un giocatore fortissimo: portieri così sono pochi nel mondo del calcio. Spero che rimanga perché è difficile da sostituire. Abbiamo bisogno di lui».

