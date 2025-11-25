Rinnovo Maignan, la situazione tra Premier League e Juventus! Rossoneri speranzosi. Segui le ultimissime

L’incisività di Mike Maignan in questa stagione è innegabile, un fattore che spinge il Milan a riaprire d’urgenza la discussione sul suo contratto. La Gazzetta dello Sport sottolinea oggi come il portiere francese, che da quest’anno indossa anche la fascia da capitano rossonera, sia stato decisivo in ben tre momenti chiave nei big match:

La parata tutto istinto su Gatti contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il rigore respinto a Dybala nella vittoria contro la Roma. Il penalty parato a Calhanoglu nel Derby di domenica sera.

Queste istantanee di un fenomeno hanno convinto la dirigenza a fare un nuovo e decisivo tentativo per trattenere il giocatore.

La Rinascita Tattica: Allegri e Filippi i Fattori Chiave

L’ultima stagione di Maignan era stata sottotono, con alcuni errori che avevano causato uno stallo nelle trattative di rinnovo, fino ad allora ben avviate. La rinascita è merito del Milan e dello staff tecnico.

In estate, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, ha convinto personalmente il portiere a rimanere, affidandogli i gradi di capitano. Cruciale è stata la decisione di affidarlo alle mani esperte del preparatore Claudio Filippi. Questo cambiamento ha riportato il portiere francese a un rendimento superlativo, come nei suoi primi tempi in rossonero.

Il Tentativo di Tare: 5 Milioni contro Juventus e Premier

Soprattutto dopo una vittoria emotivamente cruciale come il Derby, riaprire le discussioni sul rinnovo è diventato inevitabile. Le trattative si erano interrotte in passato, quando il club di Via Aldo Rossi aveva fatto una retromarcia su un accordo verbale.

Oggi, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, è in prima linea per tornare sui propri passi e cercare di convincere Maignan con quella proposta da 5 milioni di euro netti, un incremento significativo rispetto all’attuale stipendio di 3,2 milioni.

L’impresa è molto difficile, ma non impossibile, soprattutto se la stagione del Milan continuerà su binari vincenti. Nel frattempo, i rivali non stanno a guardare: la Juventus e i club di Premier League hanno già messo il capitano milanistanel loro radar. Igli Tare deve agire velocemente per blindare un giocatore che è l’assoluto leader tecnico della squadra