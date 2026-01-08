Rinnovo Maignan, prudenza di Pellegatti sulla chiusura dell’operazione: «Volontà del giocatore chiara, ma ci sono ancora degli ostacoli: ecco quali»

Rinnovo Maignan, prudenza di Pellegatti sulla chiusura della trattativa per il prolungamento del contratto del portiere francese

Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan, ha fatto il punto sul rinnovo di Mike Maignan e sul mercato di gennaio in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Il giornalista ha aggiornato i tifosi rossoneri sugli sviluppi della trattativa per il rinnovo del portiere francese, rivelando che, sebbene ci sia grande ottimismo, restano ancora alcuni ostacoli da superare.

LA SITUAZIONE DEL RINNOVO DI MAIGNAN – «Parlando del rinnovo di Maignan, è una strada che è ben avviata ma ci sono ancora 2/3 cose che preoccupano i dirigenti del Milan, tanto è vero che mi dicono che finchè non vedono la firma sono cauti. Si sa abbastanza tutto, si arriva a 7 con i bonus. La novità è che sarebbero 5 anni di contratto senza opzione, dal 2026 al 2031. Ecco però c’è ancora qualche ostacolo. Ovvio, è logico, che nelle prossime ore ci sarà il famoso incontro che sarà decisivo per capire l’ultimo ostacolo: quante saranno e se ci saranno eventuali commissioni da dare all’agente. È sempre un punto particolare, ma per ora non le conosciamo. Quello che temono i dirigenti del Milan sono delle eventuali richieste di commissioni da parte dell’agente. Per il resto la volontà del giocatore è di rimanere al Milan».

Secondo Pellegatti, il rinnovo di Maignan è ormai alle fasi finali, ma l’ultimo incontro decisivo potrebbe riservare ancora qualche sorpresa, in particolare riguardo alle commissioni che l’agente del portiere potrebbe richiedere.

