Rinnovo Maignan, Ordine sorprende: colloqui con il club ripresi da tempo! Le parole.

Il futuro di Mike Maignan, l’eccezionale portiere e pilastro del Diavolo, è tornato al centro dei dibattiti sportivi. Dopo un Derby stellare vinto dai Rossoneri e un inizio di stagione che lo ha visto protagonista assoluto, è inevitabile che l’attenzione si concentri sul contratto del portiere francese, la cui scadenza si avvicina.

Nonostante le voci di un addio a fine stagione, i colloqui per il rinnovo con il club sono “ripresi da tempo, a fari spenti”. Lo rivela Franco Ordine, il noto giornalista sportivo, in un suo pezzo per il Corriere dello Sport (fonte citata). L’obiettivo della dirigenza è chiaro: “vincere le resistenze dei suoi agenti” per blindare il numero uno.

La Rinascita Tecnica e Fisica di Maignan

Ordine sottolinea che il grande rendimento attuale di Maignan è dovuto non solo al suo indiscutibile talento, ma anche al lavoro di Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri di fiducia di Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore del Milan.

Grazie a Filippi, il portiere rossonero è “dimagrito, è tornato in forma”, lasciandosi alle spalle i cambiamenti avvenuti nei quattro anni precedenti (con Dida, Roberts e Conceiçao). Questo ritrovato stato di forma fisica e la stabilitàgarantita da un preparatore di alto livello sono fattori chiave nella valutazione contrattuale di Maignan.

La Proposta: Lunghezza, Fiducia e Il Ruolo di Tare

Per convincere l’entourage del portiere, il Milan è pronto a mettere sul tavolo una proposta allettante basata sulla lunghezza contrattuale. Secondo Ordine, la proposta ultima potrebbe risultare convincente grazie a una durata di cinque anni. Per un calciatore che compirà 31 anni, un contratto così lungo è “tutt’altro che malaccio”, garantendo non solo una sicurezza economica, ma anche un “notevole attestato di fiducia” da parte del club.

L’operazione è gestita in sinergia tra l’area tecnica e quella dirigenziale. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei meneghini, è il responsabile della parte negoziale. L’ex dirigente della Lazio deve sfruttare il momento positivo creato da Allegri e dal suo staff (inclusi i preparatori) per trasformare il grande rendimento sportivo in un vincolo contrattuale solido. La ripresa dei colloqui “a fari spenti” indica la volontà del Diavolo di operare con discrezione, evitando clamori mediatici per raggiungere l’obiettivo: assicurare il futuro del portiere e il successo a lungo termine del club in Serie A e in Europa.