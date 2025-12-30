Rinnovo Maignan, le “mosse antigelo” del Milan per evitare l’addio: ingaggio faraonico sul piatto e fattore Allegri

Rinnovo Maignan, i rossoneri insistono per convincere il portiere al prolungamento: offerta monstre sul tavolo del francese

Il futuro di Mike Maignan è diventato il dossier più scottante sulla scrivania di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Nonostante il portiere sia uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri, la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2026 trasforma il suo rinnovo nel vero “grande acquisto” della prossima estate. La situazione è delicata: il Milan deve praticamente ricominciare da capo per convincere il francese a legarsi ancora ai colori rossoneri.

Rinnovo Maignan, la strategia del “disgelo”: l’offerta del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha avviato le cosiddette “mosse antigelo” per sanare la profonda ferita aperta nel febbraio 2025, quando un accordo verbale già raggiunto venne congelato dalla società per valutazioni sul budget e sul rendimento.

L’offerta economica: Per abbattere il muro di freddezza, il Milan ha messo sul piatto una proposta importante: 5 milioni di euro netti più bonus , per arrivare a un totale di circa 7 milioni di euro a stagione.

Per abbattere il muro di freddezza, il Milan ha messo sul piatto una proposta importante: , per arrivare a un totale di circa a stagione. Status da Top Player: Se accettasse, Maignan diventerebbe il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leão, un segnale chiaro dell’importanza che il club attribuisce alla sua leadership.

La mediazione di Allegri e il fattore spogliatoio

In questa partita a scacchi diplomatica, un ruolo chiave lo sta giocando proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sta lavorando ai fianchi del portiere, cercando di fargli sentire la centralità assoluta nel progetto tecnico. Anche il legame con i compagni di squadra sembra essere un fattore che sta spingendo “Magic Mike” verso una cauta apertura al dialogo, dopo mesi di stallo totale.

Tuttavia, il pericolo resta: con l’ombra di Hugo Souza già bloccato dal Milan come potenziale sostituto, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la firma arriverà o se si consumerà un addio a parametro zero che i tifosi non vorrebbero mai vedere.