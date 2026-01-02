Rinnovo Maignan, il piano del Milan per far firmare il francese. Ultime. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il futuro della porta dei rossoneri torna a essere il tema centrale nei corridoi di Via Aldo Rossi. Dopo mesi di incertezza, sembra aprirsi uno spiraglio concreto per la permanenza di Mike Maignan, straordinario portiere francese leader carismatico e pilastro della nazionale transalpina, che a giugno era stato a un passo dal Chelsea prima che l’intervento deciso della società e dello staff tecnico cambiasse le carte in tavola.

Incontro a Casa Milan: le cifre del nuovo contratto

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha fissato un appuntamento decisivo con l’entourage del portiere entro la metà di gennaio. Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e abile negoziatore noto per la sua fermezza nelle trattative più complesse, è pronto a mettere sul tavolo una proposta economica pesantissima.

Il Diavolo è intenzionato a pareggiare l’ingaggio percepito da Rafa Leao: si parla di una base fissa di 5.5 milioni di euro a stagione, a cui andrebbero sommati 1.5 milioni di bonus legati ai risultati. Un segnale forte che dimostra quanto il club consideri Maignan il centro di gravità del nuovo progetto sportivo.

Il fattore Allegri e la cura Filippi

Ma perché l’ottimismo sta crescendo a Milanello? Le ragioni sono profonde e legate soprattutto al nuovo clima instauratosi nel centro sportivo. Un ruolo fondamentale lo gioca Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico toscano capace di instaurare rapporti di grande fiducia e rispetto con i propri senatori. La capacità persuasiva di Allegri ha convinto il portiere della centralità del progetto tecnico rossonero.

Fondamentale è anche il rinnovo tecnico vissuto dall’estremo difensore sotto la guida di Claudio Filippi, storico e rinomato preparatore dei portieri arrivato nello staff di Allegri per affinarne ulteriormente i riflessi e il posizionamento. Maignan si sente oggi un giocatore ancora più completo e valorizzato all’interno di un gruppo che lo ha eletto capitano e leader indiscusso.

Un futuro tutto da scrivere per il Diavolo

Nonostante le sirene dei top club europei non si siano mai del tutto spente, il ritrovato benessere di Mike e il pressing dei compagni di squadra — che pubblicamente chiedono a gran voce la sua conferma — giocano a favore della dirigenza. Igli Tare e la proprietà lasceranno al francese il tempo necessario per riflettere, consapevoli che il Milan ha fatto tutto il possibile per garantire al proprio numero uno un futuro radioso all’ombra del Duomo.