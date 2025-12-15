Rinnovo Maignan: il Milan vuole un sì o un no entro febbraio. Cifra monstre sul piatto: la situazione

Rinnovo Maignan: i rossoneri vogliono una risposta definitiva entro febbraio. Sul piatto una cifra superiore ai 6 milioni di euro

La priorità del Milan, dopo aver blindato Saelemaekers, è risolvere la delicata questione del rinnovo di Mike Maignan. La trattativa con il portiere francese, con scadenza a giugno 2026, sta entrando nella fase cruciale e la società esige una risposta a stretto giro di posta.

Secondo quanto riportato da Ramazzotti sulla Gazzetta.it, il Milan ha fissato una scadenza temporale per la definizione del nuovo accordo:

PAROLE – «Serve un sì o un no entro febbraio».

Rinnovo Maignan, le cifre sul tavolo

Il club rossonero ha messo sul piatto un’offerta che eguaglia lo stipendio attualmente percepito dal giocatore più pagato della rosa, Rafael Leão:

Proposta Milan: Può eguagliare i 7 milioni di euro netti, bonus compresi.

Può eguagliare i di euro netti, bonus compresi. Richiesta Iniziale Maignan: Era intorno ai 7,5 milioni di euro più bonus.

Nonostante Maignan abbia ridimensionato le sue pretese iniziali, Ramazzotti sottolinea che:

PAROLE – «È scesa, ma ancora non c’è intesa»

Il Milan, pur spingendo per una soluzione celere, è categorico sul futuro immediato del portiere:

PAROLE – «Il Milan non intende far partire Maignan anche se nella sessione invernale arrivasse una proposta»

La dirigenza non vuole, tuttavia, trasformare la vicenda in un estenuante tormentone che si protragga per mesi, da qui l’ultimatum di avere una risposta definitiva entro la fine di febbraio.